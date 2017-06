Olivia Newton-John non perde il sorriso: "Batterò il cancro di nuovo"

La cantante australiana, che ha 68 anni, ha detto di sentirsi bene, e di "godersi il supporto totale della mia famiglia e dei miei amici, che si aggiunge a un team di medici sia negli Stati Uniti che al mio 'Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center' a Melbourne".



Al momento si sta sottoponendo a una serie di sedute di radioterapia per cercare di ridurre il tumore che ha delle metastasi nell'osso sacro. La terapia, secondo quanto raccontato dal marito di Olivia, John Easterling, avrebbe già ridotto notevolmente il dolore. Se tutto andrà bene, la Newton-John, che per la malattia ha interrotto il suo tour, ha già in programma di tornare a esibirsi per la fine di quest'anno.