Olivia Newton-John, dopo 25 anni di nuovo in lotta contro un tumore: cancellato il tour

Lo aveva già battuto 25 anni fa, adesso Olivia Newton-John deve ricominciare la sua battaglia contro un tumore al seno, che le è stato da poco diagnosticato. La star di "Grease" cancella così il suo imminente tour in Usa e Canada per sottoporsi alle terapie necessarie, come si legge sul suo profilo Facebook, dove la cantante e attrice, 68 anni, dice: "Ho deciso le terapie dopo aver consultato i medici, i terapisti naturali e la squadra medica della mia Olivia Newton-John Cancer Wellness e Research Centre di Melbourne”.