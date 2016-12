Niccolò Fabi torna con "Una somma di piccole cose" e fa tutto da solo

Niccolò Fabi torna con un disco da solista in cui fa tutto da solo. Il 22 aprile, il cantautore romano pubblica " Una somma di piccole cose ", ottavo album in studio integralmente suonato solo da lui, di cui ha svelato la copertina sui social. Il 18 maggio da Assisi partirà poi il tour teatrale che porterà l'artista in 12 località italiane per un totale di 13 concerti.

"Una somma di piccole cose" uscirà a due anni di distanza dal grande successo ottenuto con Daniele Silvestri e Max Gazzè con "Il padrone della festa" e a quattro anni dall'ultimo lavoro "Ecco". Fabi torna con un nuovo disco anticonvenzionale, come nel suo stile, sempre votato alla ricerca e alla sperimentazione nel sound come nella scrittura, in un continuo percorso verso l'essenza delle cose.



Niccolò Fabi ha svelato la copertina del nuovo album sui suoi social network: "22 Aprile. Un disco, una finestra, uno specchio, un nodo, un balsamo... Una somma di piccole cose", ha scritto l'artista che sarà in tour nel mese di maggio e in quello di luglio, con un calendario che prevede 13 concerti (il bis è a Milano). Si parte il 18 maggio da Assisi e si finisce a Pescara il 29 luglio. In mezzo tappe in grandi città da Napoli a Bologna, ma anche centri più piccoli come Fiesole e Rovereto.