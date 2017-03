Niccolò Fabi celebra 20 anni di carriera artistica con un tour

Sul suo profilo Instagram il cantautore romano ha scritto: "Pur sfuggendo per quanto posso alla dittatura moderna dei numeri volevo avvertirvi che sto per capitolare di fronte ai festeggiamenti per il ventennale. Dopo quindici anni di canzoni private il mio primo disco 'Il giardiniere' veniva pubblicato nel 1997, venti anni fa per l'appunto. Ho sempre dribblato come potevo appendimenti di medaglie et similaria perchè li ho sempre masochisticamente considerati un ostacolo al miglioramento. Ma da uomo oramai di mezza età sto imparando ad abbandonarmi al godimento. E quindi che festa sia".



E poi ha aggiunto: "Dopo l'estate uscirà dunque una qualche forma di contenitore con al suo interno il mio 'canzoniere'. Una raccolta inevitabilmente un po' antologica ma mi auguro sfiziosa di ció che il cantautoreFabi e la sua creatività riuscirono a fare a cavallo tra il secondo e il terzo millennio".



Queste le prime date confermate del tour estivo: il 28 GIUGNO nella piazza dei Martiri di CARPI (MO) all’interno del CARPI SUMMER FEST, il 30 GIUGNO a CASTEL SANT’ELMO di NAPOLI, il 6 LUGLIO al CARROPONTE di Sesto San Giovanni - MILANO, il 7 LUGLIO al CASTELLO SCALIGERO di VILLAFRANCA (VR), l’8 LUGLIO nella PIAZZETTA REALE di TORINO per il FESTIVAL D’ESTATE, il 13 LUGLIO in PIAZZA DUOMO a PISTOIA per il PISTOIA BLUES,, il 22 LUGLIO all’ANFITEATRO DEL VITTORIALE di GARDONE RIVIERA (BS) per il Festival TENER-A-MENTE, il 6 AGOSTO all’ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO di ZAFFERANA ETNEA (CT), il 12 AGOSTO al LOCUS FESTIVAL di LOCOROTONDO (BA), il 26 AGOSTO allo SFERISTERIO di MACERATA. I festeggiamenti si chiuderanno il 26 NOVEMBRE con un concerto unico al PALALOTTOMATICA di ROMA.