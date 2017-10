Morrissey, polemica sulla copertina del nuovo album

Morrissey non ha mai avuto in grande simpatia la regina e i suoi familiari. E' stata pubblicata in Rete la presunta copertina del suo nuovo disco, "Low in high school" , in uscita il 17 novembre. Nell'immagine provocatoria un bambino con una maglietta con la scritta "Morrissey" è fuori da Buckingham Palace e tiene nella mano destra un'accetta e in quella a sinistra un cartello che recita: "Axe the monarchy" ("Fai fuori la monarchia").

A condividere la copertina (di cui non si ha ancora ufficialità) via Instagram è stata Linder Sterling, artista e amica di Moz. Il bambino nella foto è il figlio del bassista della sua live band Max Lopez, presente durante le session in Italia.



"Low in High-School" è stato registrato presso La Fabrique Studios in Francia e il Forum Music Village di Roma, con la produzione di Joe Chiccarelli (The Strokes, The White Stripes).



Intanto nel Regno Unito la copertina ha subito fatto scoppiare una polemica. In un post pubblicato su Facebook il musicista e scrittore James Maker, ha riferito che Trade and Retail (rifornisce la catena di negozi britannici HMV), avrebbe fatto sapere a BMG che si rifiuterà di commercializzare l'album per colpa della cover offensiva, invitando anche l'etichetta discografica a realizzare un'altra.