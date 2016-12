26 marzo 2015 Miley Cyrus: "Salvatemi" e posta lo scatto di 5 denti estratti Intervento in bocca per l'ex stellina Disney, che ha dovuto dire addio a 5 denti. Le foto finiscono subito su Instagram. GUARDALE Tweet google 0 Invia ad un amico

13:01 - "Save me", salvatemi, cinguetta Miley Cyrus su Instagram, visibilmente dolorante con una garza in bocca e il cappuccio di una felpa rossa calato sulla testa. L'ennesimo siparietto social della stravagante cantante? No, questa volta l'ex stellina Disney sta soffrendo davvero, dopo essersi fatta estrarre ben 5 denti. In mostra nello scatto successivo subito dopo l'operazione...

Di questi ben 4 del giudizio e, se al “giudizio” la giovane cantante sembra spesso essere un po' allergica, adesso la situazione potrebbe precipitare.

Intanto però Miley non perde occasione per documentare sul suo profilo social ogni momento saliente post intervento, con tanto di “stacchetti” ironici. In un selfie è accanto alla madre, il volto sconvolto dal dolore: "MummyZzzz are da best nurses", scrive: Le mamme sono le migliori infermiere". In altri due la cantante e attrice ventiduenne posta delle composizioni fotografiche ad hoc. In uno dei collage ci sono due dentisti alle prese con la sua bocca aperta mentre fa la linguaccia e l'occhiolino. Nell'altro ecco una grossa bocca aperta dentro alla quale due dentisti, uno dei quali porta la sua faccia, tengono in mano gli strumenti del mestiere.



Insomma la "wild child", la bambina selvaggia, come viene chiamata dai media inglesi, non smette mai di stupire. Per fortuna però la sua love story con Patrick Schwarzenegger continua, anche dopo le voci di rottura degli ultimi giorni, causata, a quanto pare, dai presunti tradimenti del figlio di Arnold, mentre era in vacanza in Messico senza Miley. I due sono stati visti insieme di recente, innamorati e contenti a Los Angeles per una cenetta romantica a base di sushi. Secondo quanto riportato dai testimoni la coppietta è sembrata molto affiatata e contenta, tutta effusioni, abbracci e baci da perfetti innamorati. Scappatelle perdonate?