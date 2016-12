Miley Cyrus presenterà gli Mtv Video Music Awards

Sarà Miley Cyrus a presentare gli Mtv Video Music Awards 2015, che saranno trasmessi in diretta dal Microsoft Theater, l'ex Nokia Theater di Los Angeles, domenica 30 agosto. La premiazione sara' trasmessa inoltre a livello globale da tutti i canali Mtv in più di 160 paesi e raggiungerà oltre mezzo miliardo di persone in tutto il mondo.