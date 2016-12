Miley Cyrus, il nudo rubato su Instagram

Ennesimo nudo social per Miley Cyrus, ma questa volta stranamente la bad girl del pop non ha colpe. La cantante è stata infatti fotografata di nascosto, mentre dormiva senza mutandine, dal suo assistente Cheyne Thomas che ha poi pubblicato lo scatto su Instagram. Tra i due sembra esserci un rapporto particolarmente affettuoso, tanto che in molti li vedono già come una coppia. E quest'ultima fotografia non fa che gettare benzina sul fuoco.