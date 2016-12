Miley Cyrus, tutta nuda tra i peluche

09:16 - Dopo aver regalato scatti da bad-girl e look esagerati, ora Miley Cyrus è tornata alla dolcezza di un tempo senza però rinunciare alla giusta dose di provocazione. Lo stilista e fotografo Karl Lagerfeld ha immortalato la popstar tutta nuda in mezzo ai peluche per promuovere "Rebel", l'uscita autunnale di V Magazine. Miley ha posato anche per la copertina, sfoggiando un costume da bagno ricoperto da morbido pelo azzurro.

Non è la prima volta che la Cyrus posa per la rivista. Nel 2013 era già apparsa in copertina in versione punk-fetish, confezionando scatti molto più provocanti e aggressivi. La giovane star, però, sembra stare attraversando una nuova fase della sua vita e da qualche tempo preferisce non eccedere con le trasgressioni.



Durante gli ultimi Video Music Awards, quando è stato il momento di ritirare il premio per il miglior video, ha infatti rinunciato alla luce dei riflettori per dare spazio alla problematica degli homeless, facendo salire sul palco un giovane senzatetto. Pare quindi che Miley voglia accantonare (almeno per ora) l'immagine di party-girl tutta twerking ed eccessi, per utilizzare il suo impatto mediatico in modo costruttivo e a favore di progetti socialmente utili.