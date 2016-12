Miley Cyrus e Rihanna, sfida a colpi di nudo

Battaglia (quasi) a luci rosse tra Miley Cyrus e Rihanna , che si sono sfidate a colpi di nudo sulla passerella dell'amfAR Inspiration Gala di Hollywood. Entrambe le star erano ospiti dell'evento benefico in favore della ricerca sull'AIDS e hanno fatto di tutto per oscurarsi l'un l'altra. Seno al vento per Riri, che ha coperto solo i capezzoli con due accessori floreali, mentre Miley ha puntato su intrecci fetish...

A rendere più intrigante il look di Riri uno spacco inguinale che lasciava intravedere le autoreggenti, mentre Miley ha deciso di coprire la parte superiore solamente con un malizioso intreccio di lacci neri.



Una guerra all'ultimo flash per le due celebrità, che sono state le vere protagoniste della serata lasciando le colleghe a fare da tappezzeria. Prima fra tutte la regina di seduzione Sharon Stone, che ha puntato su un long-dress nero che lasciava intravedere il seno, ma che non ha potuto nulla contro i look audaci delle due popstar. E' passata quasi inosservata anche Michelle Rodriguez, fasciata in un abito rosso fuoco dalla scollatura vertiginosa; così come la collega Gwyneth Paltrow che ha puntato su un balzer maschile senza indossare niente sotto.