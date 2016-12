Miley Cyrus & Co, ecco il 4 luglio delle star USA tra micro bikini sexy e pigiamoni

Tradizione vuole che il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti si fermano per celebrare il Giorno dell'Indipendenza, si festeggi con barbecue e feste in piscina, in attesa degli spettacoli pirotecnici che illuminano la notte in tutto il Paese. Ad infiammare l'Independence Day, stavolta ci hanno pensato anche le star con scatti sexy e patriottici pubblicati su Instagram.



I costumi da bagno a stelle e strisce vanno per la maggiore e appaiono in tante declinazioni diverse: dal provocante micro bikini di Rumer Willis, ai costumi interi che esaltano le forme di Joanna Krupa e una sportivissima Jessica Simpson, paracadutista per un giorno.



Festa in un prato pieno di stelle per la modella Behati Prinsloo e il marito Adam Levine, mentre Vanessa Hudgens si è concessa una vacanza nel Parco Nazionale del Grand Canyon.



Taylor Swift, come al solito ha fatto le cose in grande: barbecue, festa in piscina e pigiama party. Tutto con la consueta schiera di amici vip, dal fidanzato Calvin Harris, alla top model Gigi Hadid, dai Jonas Brothers, all'amico britannico Ed Sheeran. Stelle e strisce dappertutto: sulle bandiere come sulla torta e persino sui pigiamoni distribuiti a tutti gli ospiti.



Il pigiama è la mise con la quale anche Kate Hudson ha voluto offrire il suo contributo al trionfo di patriottismo social, esibendosi in una versione dell'inno statunitense. Una performance immortalata in un video e condivisa su Instagram.



Hanno scelto invece l'amarcord Madonna e Cindy Crawford, con due scatti che ci riportano direttamente agli Anni Ottanta.