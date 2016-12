Mila Kunis e Ashton Kutcher aspettano un secondo bebè

Sia Ashton, sia Mila non hanno mai nascosto il loro desiderio di formare una "big family" e nei loro ruoli di genitori, da quando è nata la piccola Wyatt Isabelle, sembrano trovarsi benissimo. A ottobre la Kunis, 32 anni, aveva comunicato a Business Insider la sua eccitazione al pensiero di espandere la famiglia. E una fonte vicina a Kutcher, 36 anni, avrebbe confermato la notizia a People dicendo: "Ashton si illumina quando parla di Wyatt e del piccolo in arrivo. Tutto ciò che riguarda l'essere padre per lui è naturale".



Di Mila l'attore aveva detto poi di recente: "Lei è una grande mamma, io vado al lavoro ogni giorno, poi torno a casa e lei è perfetta. Sembra sempre che tutto vada alla perfezione, anche se so che magari non è sempre tutto perfetto, ma lei non lo dice e non lo fa notare.. E' incredibile!!"



A maggio inoltre l'attrice aveva dichiarato a Entertainment Tonight: "Avere un piccolo essere umano da crescere è un processo d'apprendimento, impari ad essere una brava partner e una brava moglie, ma anche una grande donna e ad essere te stessa, e tuttavia responsabile della vita di un bambino..."