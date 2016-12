Mika, lapsus a luci rosse in Rete diventa virale. E Fedez lo prende in giro

E Mika scivolò. Non su una buccia di banana ma su un piccolo strafalcione di italiano, perdonabilissimo per uno straniero come lui ma con risvolti "a luci rosse" tali da scatenare l'ilarità dei follower e l'ironia di Fedez. Infatti il cantante anglo-libanese per celebrare il numero uno del brano "Beautiful Disaster", ha voluto ringraziare i co-autori. Peccato che al posto di "scritto" sia sfuggito uno "scroto". E da lì la valanga di tweet.