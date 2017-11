Mick Jagger, ecco la nuova fiamma del rocker... 52 anni più giovane

Per tutti è lei ormai la nuova fiamma del rocker, che nonostante la veneranda età e ben 8 figli nel curriculum “familiare” non sembra essersi ancora messo l'anima in pace. E non solo quella. “I can get noor satisfaction” insomma, come scrive The Sun. Di ufficiale non c'è nulla, ma certo è che i due hanno trascorso del tempo insieme a Parigi. Avvistati prima davanti all'appartamento in cui Jagger vive quando è nella capitale francese, poi all'hotel dove lei ha alloggiato, quindi al concerto dei Rolling Stones a cui Noor ha assistito.



Mick Jagger ha da poco concluso l'ennesima relazione, quella con la ballerina Melanie Hamrick, da cui ha avuto l'ultimo figlio, nato 10 mesi ed è decisamente "in forma". The Sun riferisce di come una fonte vicina al rocker siano stati inseparabili a Parigi, abbiano cenato insieme (con tutta la band, ndr) e di come Jagger sia sembrato letteralmente "cotto" della bella brunetta, che nel frattempo sarebbe tornata a Los Angeles, dove vive... Si attendono conferme, smentite e soprattutto risvolti sull'ennesima conquista firmata Mick Jagger.