Mick Jagger di nuovo papà: è nato il suo ottavo figlio

Nei giorni scorsi alcuni tabloid avevano infatti riportato l'indiscrezione secondo cui il cantante dei Rolling Stones starebbe frequentando la modella Masha Rudenko, che pare non si perda nemmeno un concerto del gruppo britannico. Un'avventura, per la quale il musicista inglese avrebbe lasciato Melanie a pochi giorni dal parto.



Il biografo del musicista tuttavia, Bernard Doherty, ha ignorato il gossip precisando che i genitori sono entrambi "felici" e che "Mick era in ospedale al momento del parto". "La mamma e il bambino stanno bene, chiediamo ai media di rispettare per ora la loro privacy", ha aggiunto.



Dei sette figli, Georgia, James, Jade, Elizabeth, Lucas, Karis e Gabriel, di età compresa tra i 45 e i 17 anni, Jagger si occupa attivamente con generosi "aiuti" economici e pare che anche con l'ultimo arrivato non sarà da meno. Melanie Hamrick avrebbe ottenuto dal frontman dei Rolling Stones 15mila dollari mensili per il bambino fino alla maggiore età, oltre al confortevole appartamento a New York acquistato a 6,5 milioni di dollari, dove mamma e bebè vivono attualmente.