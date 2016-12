Melita Toniolo: "Mi metto alla prova come attrice e vi stupirò"

12:38 - E' tornata a sorridere Melita Toniolo. Per l'ex gieffina è un momento d'oro. Innamorata e felice, finalmente comincia a raccogliere le prime soddisfazioni nei panni di attrice. Di teatro. Sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo "9 mesi e un giorno" di Olivia Manescalchi con Lorenzo Branchetti che il 27 e 28 marzo arriva a Milano al Politeatro. "Interpreto una 30enne incinta... anche nella vita vorrei diventare mamma", racconta a Tgcom24.

Melita a teatro, com'è questa nuova avventura?

Si è avverato il sogno di stare sul palco con Lorenzo. Sono felice e piena di adrenalina!



Qual è il tuo ruolo?

Sono una 30enne che aspetta un figlio ma che, come me, è un po' lunatica e ha degli sbalzi d'umore. Ma è comunque cosciente, gelosa, passionale e matta! Cavolo, sembro proprio io!



Come ti sei misurata con la recitazione?

Non è stata una passeggiata, e devo dire grazie ai registi e a Lorenzo, ho passato un mese a stretto contatto con loro. Tutti i giorni prove. Me l'avevano detto che il teatro è duro e l'ho toccato con mano. Ma sono soddisfatta, fino a tre mesi fa pensare di sapere a memoria tre righe mi metteva nel panico, oggi recito per un'ora e mezza!



Non sei più la Diavolita, ma una attrice di teatro. Il pubblico come sta reagendo?

Esagerato. Mi sto avvicinando al teatro, non diciamo così perché poi scateni la rivolta sul web (ride, ndr). C'è chi mi segue ed è felice, altri, meno. Quello che conta è che io sono felice e le persone che mi stanno attorno e che mi hanno sostenuto sono orgogliose e felici! L'obiettivo era quello di fare capire che dietro alla famosa Diavolita o alla ex gieffina, ci fosse qualcosa di più, e chi verrà a vedermi a teatro se ne renderà conto.



C'è una città che ti spaventa in modo particolare?

Milano. La mia città adottiva, ma dove sicuramente ho tanti amici e addetti ai lavori che verranno a vedermi!



La recitazione è il tuo futuro?

Diciamo che lo è sempre stato, anche se ho sempre lavorato con i comici o presentato programmi divertenti dovevo comunque recitare alcune parti con loro. Anche in questo spettacolo il mio è un ruolo divertente, ironico, per cui è proprio il mio.



Reciti con il "pancione", ti è venuta voglia di maternità?

Uh, la voglia c'è e da sempre. Mi sono comunque divertita un sacco a girare per Torino, dove ho fatto le prove, con la pancia. Vedere la faccia della gente allibita oppure con quanta dolcezza mi toccavano la pancia (ride, ndr)...



Finalmente non sei più single (si è fidanzata con il comico Andrea Viganò, ndr), come procede?

Dopo un anno ho trovato un uomo che mi rende veramente felice, perché sa sorprendermi ogni giorno. Ci conosciamo da tanto tempo. Ogni tanto pensavo, 'chissà se ho mai incrociato o sfiorato l'anima gemella in qualche parte del mondo senza accorgermene...'. Bene, non pensavo di averla proprio davanti ai miei occhi.



Come ti ha conquistata?

E' un ragazzo geniale, dolce e premuroso e grazie alla sua fantasia e alla sua pazienza mi ha conquistata! Sto passando un momento veramente felice. Sono appagata sul palcoscenico e nella vita privata. Mi sostiene e mi stimola a fare sempre meglio anche perché lui è un... genio.



Per informazioni:

Politeatro

Viale Lucania, 18

20139 Milano

Tel 02 84140790

mail info@associazionesanbabila.it

cellulare 346 0340469

Prezzi: 15/20/25 euro