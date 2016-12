Matthew McConaughey calvo e imbruttito per "Gold"

Matthew McConaughey ingrassato, trasandato e calvo per il nuovo film "Gold", dove l'attore appare irriconoscibile nei panni di un imprenditore che cerca l'oro nella giungla indonesiana. La nuova trasformazione della star è stata immortalata sul set di New York, dove sono in corso le riprese. McConaughey ha vinto l'Oscar nel 2014 grazie alla drammatica interpretazione in "Dallas Buyer Club" per il quale perse tantissimo peso. Farà il bis?