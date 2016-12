Robert Downey Jr paperone del cinema: è la star più pagata del 2015

Jackie Chan e Vin Diesel si godono le piazze d'onore grazie ai risultati ottenuti in un mercato in espansione come quello cinese. Per il re dei blockbuster di arti marziali in salsa comica, quello del Paese d'origine ha rappresentato un rivitalizzante per una carriera avviata al declino. E ha fruttato 50 milioni di dollari.



Diesel ha beneficiato degli incassi record i Fast & Furious 7, che al botteghino ha raggiunto il miliardo e mezzo di dollari, con 400 milioni guadagnati solo in Cina.



Altra industria cinematografica sempre prolifica e ricca e in ulteriore espansione è Bollywood, il che spiega le cinque star indiane finite in lista e con piazzamenti di rilievo.



I percorsi alternativi si rivelano vincenti anche nel cinema e in tal senso è campione Adam Sandler. La sua commedia fa spesso storcere il naso ai critici, ma il suo conto in banca sorride grazie a Netflix, al quale l'attore ha destinato i suoi 4 film prodotti nell'ultimo anno.



Svestire i panni degli interpreti per indossare anche quelli dei finanziatori è strategia che ha premiato, tra gli altri, Bradley Cooper e Tom Cruise, mentre per quest'anno, raccolgono "poco" pure in questa veste, mostri sacri come George Clooney e Brad Pitt.