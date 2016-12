23 aprile 2015 Matteo Salvini attacca Gianni Morandi: "Gli immigrati? Li accolga e paghi di tasca sua" Non si placano le polemiche dopo il post del cantante sugli italiani emigranti e ora nel dibattito interviene, rigorosamente via social, anche il leader della Lega Tweet google 0 Invia ad un amico

13:07 - "Se Gianni Morandi è così attento alle esigenze degli immigrati, dia il buon esempio: accolga, ospiti, mantenga e paghi di tasca sua!". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio interviene a gamba tesa nelle polemiche scatenate dal post pubblicato su Fb dal cantante che, dopo l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, aveva invitato i suoi fan a ricordare come anche gli italiani fossero stati un popolo di migranti.

Morandi aveva già subito l'attacco di migliaia di fan dopo il suo post in difesa dei migranti. "Mi hanno lasciato senza parole... Magari qualcuno di questi la domenica va anche a messa, ma non ascolta le parole di Papa Francesco", ha scritto in un post successivo.



"Sono sorpreso - ha aggiunto Morandi - dalla quantità di messaggi al mio post. Sto continuando a leggere ma penso sia impossibile arrivare in fondo... 14mila messaggi! Forse non mi aspettavo che più della metà di questi messaggi facesse emergere il nostro egoismo, la nostra paura del diverso e anche il nostro razzismo".