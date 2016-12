Mario Biondi, una voce unica per condurre nel tempio dell'amore

Si intitola "Love Is A Temple" il nuovo singolo di Mario Biondi che anticipa il nuovo album, "Beyond", in uscita il 5 maggio. In rotazione radiofonica dal 10 aprile, ora "Love Is A Temple" è anche accompagnato da un video girato a Gardone Riviera, nello scenario unico del Vittoriale, dimora di Gabriele D'Annunzio.

Per questo lancio il cantante catanese dall'inconfondibile voce voleva qualcosa di speciale, e il contesto in cui è stato girato "Love Is A Temple" lo è sicuramente, dal momento che è la prima volta che il Vittoriale viene utilizzato come set per un video musicale. In coincidenza con la pubblicazione dell'album, il 5 maggio Mario Biondi tornerà anche a esibirsi dal vivo, dando il via al tour teatrale "Mario Biondi Live 2015”, in cui presenterà i brani da "Beyond" e i suoi più grandi successi in un viaggio tra sonorità soul e funky.



Queste le date confermate del tour:

Il 5 maggio a Torino (Auditorium del Lingotto)

Il 7 maggio a Sanremo, IM (Teatro Ariston) – nuova data

L'8 maggio a Bergamo (Teatro Creberg)

Il 10 maggio a Firenze (Teatro Verdi)

Il 12 maggio a Milano (Teatro Degli Arcimboldi)

Il 15 maggio a Mantova (Gran Teatro Palabam)

Il 16 maggio a Cesena (Nuovo Teatro Carisport)

Il 18 maggio a Bologna (Teatro Europauditorium)

Il 20 maggio a Roma (Auditorium Parco Della Musica - Sala Santa Cecilia)

Il 22 maggio a Bari (Teatro Team)

Il 24 maggio a Palermo (Teatro Politeama)

Il 25 maggio a Catania (Teatro Metropolitan)



Dopo i concerti in Italia, Biondi partirà per una serie di date anche in Europa e in Asia. Queste le prime date confermate (Ponderosa Music and Art): il 27 maggio a Londra (Regno Unito), il 28 maggio a Vienna (Austria), il 30 maggio ad Amburgo (Germania), il 31 maggio a Zurigo (Svizzera), il 2 giugno ad Amsterdam (Olanda), il 6 giugno a Baku (Azerbaigian), l'8 giugno a Mosca (Russia), il 10 giugno a Bruxelles (Belgio) e l'11 giugno a Parigi (Francia).