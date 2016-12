15 aprile 2015 Marco Carta, su Facebook il ricordo della madre con un post di auguri per i 48 anni Come sempre, nel giorno del compleanno della mamma, il cantante la ricorda via social in modo molto sentito Tweet google 0 Invia ad un amico

16:59 - "Tanti auguri per i tuoi 48...". Chi fa gli auguri è Marco Carta, cantante rivelatosi con "Amici" e poi vincitore del Festival di Sanremo, mentre i 48 sono gli anni che avrebbe compiuto la madre di Marco se non se la fosse portata via un tumore quando il cantante aveva solo 10 anni. Un post molto su Facebook che in poche ore ha raccolto centinaia di migliaia di like.

Mamma.. Tanti auguri per i tuoi 48..Il tempo è un po' bastardo, cerca di offuscare i ricordi e le mente, ma io non lo... Posted by MARCO CARTA on Mercoledì 15 aprile 2015

Non è la prima volta che Marco usa i social per ricordare sua mamma. Un dolore e un ricordo ancora vivo. Il cantante sottolinea come il passare del tempo cerchi di offuscare i ricordi ma lui "non lo permetterà".



Un paio di anni fa invece le aveva dedicato un post nel quale raccontava, pur senza mai nominarla esplicitamente, come il suo pensiero corresse a quella donna per lui così importante.