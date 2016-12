Marco Carta: "Canto per mia mamma"

foto Da video Correlati Marco Carta in "Ti voglio bene" 08:14 - Reduce da due concerti speciali il 14 maggio a Milano (Alcatraz) e il 17 maggio a Roma (Atlantico), Marco Carta presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video "Ti voglio bene", diretto da Simone Angiulli e tratto dal quarto album "Necessità lunatica". "Racconta un pezzo di vita se pur breve, passato con mia madre", dice Marco. - Reduce da due concerti speciali il 14 maggio a Milano (Alcatraz) e il 17 maggio a Roma (Atlantico),presentail nuovo video "", diretto dae tratto dal quarto album "". "Racconta un pezzo di vita se pur breve, passato con mia madre", dice Marco.

"ll video di Ti voglio bene ma soprattutto questa canzone, evocano in me momenti belli e non. Gioie e Dolori. - continua il cantante - Riesce a far emergere tutto l'amore che ho provato e che provo per lei che mi ha insegnato le prime cose, i primi passi che... Rimarranno per sempre scolpiti nel mio cuore". Marco questa estate il 14 giugno terrà un altro concerto al Casinò Perla di Nova Gorica.



"Ti sento la notte mentre sto per dormire/ E mi lavo la faccia come mi hai insegnato a fare E prendo le cose solo di testa mia/ - canta Marco - Anche se cado continuo, anche se manchi continuo Dai tuoi occhi ho imparato una cosa speciale / Che ad esser se stessi non c'è niente di male/ E ti porto nel cuore, nella pelle e nel mondo/ Anche se sono arrabbiato/ Perché mi hai abbandonato Ti voglio bene, ti voglio bene"

Andrea Conti