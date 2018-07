Grandi novità per Alessandra Machella , tra i protagonisti dell'edizione 2018 di " The Voice of Italy ". L'artista marchigiana, che aveva stupito tutti per la sua versione blues del successo di Rovazzi "Andiamo a comandare", pubblica il video di " Nessuno vuole l'amore " (#Nvla), una reggaeton-dance che fa l'occhiolino agli Anni 90 e dal sapore molto estivo. Tgcom24 vi offre la clip in esclusiva.

"È un periodo pieno di cambiamenti, di musica, di concerti e tutto ciò mi fa pensare molto. Voi mi state accanto?" ha chiesto via social ai fan. E ora che il suo nuovo progetto prende corpo, Machella ha bisogno di grande carica. Anche se non ha paura di osare, proprio come ha già fatto in tv, arrangiando diverse cover in modo particolare e originale.



Per questo ha scelto di utilizzare anche in "#Nvla" suoni ricercati ed estivi, ironizzando nel testo della canzone sul mondo social che ci ha reso schiavi di like e di "rimorchi" virtuali, di caffè solo proposti in chat e di test online per trovare la nostra anima gemella.



Il video che accompagna la canzone ha diversi protagonisti che sono stati scelti in linea con il concept del pezzo: il casting per trovarli infatti si è svolto sul web. La clip ha un sapore particolarmente estivo e ha come ambientazione una spiaggia, tra balli sfrenati e tanta voglia di divertirsi.