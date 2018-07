Sfera Ebbasta re dei primi sei mesi della hit parade

Sfera Ebbasta domina i primi sei mesi del 2018, con " Rockstar " è infatti al primo posto della classifica semestrale Fimi/Gfk degli album (fisico più digitale più streaming audio premium) e conquistando tre delle prime 5 posizioni della chart singoli digitali. La classifica album Top of the Music, che vede al secondo posto "Fatti sentire " di Laura Pausini e " Plume " di Irama al terzo, presenta una top ten in cui 9 titoli sui primi 10 sono di artisti italiani.

I VINILI

1) ENEMY, NOYZ NARCOS (THAURUS-UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

4) MAEBA, MINA (PDU-SONY)

5) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)