Lowlow rappa la rabbia per una storia mai finita e il confronto con se stesso

Solitudine, ambizione e fragilità. Lowlow rappa le paure e le incertezze nel confronto con se stessi e con i propri sentimenti. Il rapper lancia il nuovo singolo " Incompleti " che, prodotto da Fish , segna segna l’inizio di un nuovo percorso dopo il grande successo del disco d’esordio "Redenzione". La forza che a tratti diventa rabbia, è riversata nelle rime: in un monologo in cui si narra una storia finita, mai iniziata o forse solo immaginata.

L'artista romano, classe 1993, ha pubblicato a gennaio con Sugar il primo album che ha debuttato al quarto posto della classifica Fimi-Nielsen, vanta due dischi di platino per "Supereroi Falliti", due certificazioni oro per "Il Sentiero dei Nidi di Ragno" e "Scusate per il sangue" e oltre 29 milioni di views per il video di "Ulisse". Il nuovo videoclip è diretto da The Astronauts.