Linus: "Mio figlio Filippo è tornato dal Capodanno a Madrid con otto punti in testa"

"Per fortuna, soprattutto, quest'anno siamo tornati a casa sani e salvi – ha scritto Linus - Oddio, Carlotta si è quasi rotta l'osso sacro cadendo dall'overboard (come tutti) e Filippo è tornato dal Capodannno in piazza a Madrid con otto punti in testa (giuro!!!), ma in confronto all'anno scorso siamo tutti in formissima".



Il riferimento al Capodanno 2015 è relativo all'incidente domestico del figlio più piccolo, Michele, che lo scorso anno subì uno shock midollare tanto grave da rischiare di compromettergli l'uso delle gambe. Dopo 4 giorni in ospedale, il ragazzino si riprese completamente, ma la paura di quel periodo deve essere ancora viva in Linus, allora autore di un post criptico che aveva gettato i fan nell'ansia: "E' stato un momento terrificante. Che non è ancora finito, ma forse il buon Dio ha voluto allungare una mano. Se finisce bene, come spero e credo, sarò felice di raccontarvi tutto. Grazie", recitava la nota, a cui poi seguì la spiegazione dell'accaduto e i ringraziamenti per il sostegno ricevuto.



Linus è sposato con Carlotta Medas e ha due figli, Filippo (20 anni il prossimo maggio) e Michele (12 anni).