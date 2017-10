8 gennaio 2015 Linus disperato, terribile incidente domestico per il figlio Michele "Sono arrivate le prime buone notizie però la strada è ancora lunga" scrive il dj sul suo blog

14:27 - "Un terribile incidente domestico" è quanto accaduto qualche giorno fa a Michele, il figlio minore di Linus. Scongiurato il pericolo di vita è proprio il dj a spiegarlo sul suo blog con un nuovo post dopo che il 5 gennaio aveva pubblicato un messaggio senza dettagli ma dal tono drammatico, spaventando amici e fan.

E' un messaggio che lascia senza fiato quello che Linus scrive sul suo blog il 5 gennaio: "I veri problemi saranno quelli che ti prendono di sorpresa, alle quattro di un tranquillo martedì pomeriggio... recitava il testo di Accetta il Consiglio. Non era martedì ieri, ma l’orario era quello. Ed è stato un momento terrificante. Che non è ancora finito, ma forse il buon Dio ha voluto allungare una mano. Se finisce bene, come spero e credo, sarò felice di raccontarvi tutto. Grazie”.



Poi nessuna notizia per tre lunghissimi giorni. Il programma Deejay Chiama Italia ritorna con Federico Russo e Marisa Passera, ma del "padrone di casa" non si parla.



E mentre la preoccupazione dei radioascoltatori si fa sempre più evidente, ecco che Linus torna a scrivere l'8 gennaio con un messaggio decisamente più rassicurante. "Sono commosso e imbarazzato per l’attenzione che mi state dedicando e la quantità di affetto che mi state dimostrando. Perlopiù alla cieca, visto che vi ho stupidamente spaventato senza spiegare nulla. Anzi, mi scuso per il tono misterioso e allarmistico del mio post di lunedì, ma ero veramente disperato. E lo sono ancora, anche se con un briciolo di speranza in più. Domenica il mio adorato Miki ha avuto un terribile incidente domestico e da quattro giorni siamo con lui in ospedale. Ieri sono arrivate le prime buone notizie ma la strada è ancora lunga. Ma è un bambino fantastico e ne uscirà, ne sono sicuro. Grazie a tutti.".



Linus è sposato con Carlotta Medas e ha due figli, Filippo e Michele (11 anni), quest'ultimo definito scherzosamente dal padre il "vero matto di casa".