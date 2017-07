Lino Banfi: "Mia moglie non sta bene, per me ora è difficile far sorridere"

Si fa forza Lino Banfi e cerca conforto nella sua terra, la Puglia. L'amatissima moglie Lucia non sta bene e l'artista lo confessa, commosso, a Polignano a Mare al festival "Il Libro Possibile" dove ha presentato l'autobiografia "Hottanta voglia di raccontarvi e tante altre stronzete". Lui che è abituato a regalare sorrisi, ammette che è un momento molto delicato: "E' difficile far sorridere quando si ha una persona cara che non sta bene. Mi sposto eccezionalmente, perché voglio stare vicino a mia moglie: il valore della famiglia viene prima di tutto", ha detto.