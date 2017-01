Rosanna Banfi attacca Eleonora Brigliadori: "Dice cose assurde, io sono guarita grazie alla chemioterapia"

Dopo le polemiche su Eleonora Brigliadori e la sua teoria sulle cure alternative al cancro, a " Pomeriggio Cinque " arriva Rosanna Banfi , che il cancro l'ha sconfitto. Ma con le cure tradizionali: "Eleonora Brigliadori in questo servizio delle Iene dice cose assurde. Consiglia a una ragazza di non iniziare la chemio, ma di utilizzare una crema di fitolacca. Io mi sento offesa da ciò, perché è grazie alla chemioterapia se sono guarita".

Sulla querelle interviene anche Justine Mattera: "Questa donna è folle, l'unica cosa provata che ti permette di guarire è la chemio. Lo so bene perché mia sorella ha avuto 3 volte questo problema e per 3 volte è guarita". La Brigliadori nel servizio affermava di aver sconfitto il cancro con una semplice pomata, ma non ha mai pubblicato alcun dato né della sua malattia né della sua guarigione.