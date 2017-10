5 settembre 2017 12:16 Liam Gallagher: "Sono sempre stato solo, Noel era il mio aiutante" Al mensile "Rolling Stone" il cantante inglese racconta il suo primo album da solista e ritorna sul complicato rapporto con il fratello Noel

Ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale col fratello, tanto da far terminare nel 2009 l'avventura targata Oasis. Ma l'unica paura di Liam Gallagher, ora solista, è "perdere la voce e non poter cantare". Lo ha detto al mensile Rolling Stone, in edicola dal 5 settembre. I contrasti con Noel non si sono però acquietati: "I Beady Eye ero io, gli Oasis ero io. Noel era solo il mio aiutante, quello che mi stava accanto con la chitarra".

Liam è stato il frontman degli Oasis fino al 2009, quando il gruppo si è sciolto dopo una violenta lite tra i due fratelli prima del concerto al "Rock en Seine" di Parigi. L'album "As You Were", in uscita a ottobre, sarà il suo primo disco solista: "E' arrivato il momento. E' la mia ultima occasione, e me la voglio giocare con la mia faccia e il mio nome". Tutte le canzoni dell'album hanno uno scopo ben preciso, anche "For What It's Worth", in cui Liam chiede scusa "a tutti quelli che ho fatto incazzare nel corso della mia vita. A tutti, ma sicuramente non a Noel".