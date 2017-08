Liam e Noel Gallagher "Riformeranno gli Oasis entro il 2019", parola di McGee il produttore che li scoprì

Alan ha dichiarato, come si legge sul tabloid The Sun: "C'è una fortissima possibilità che i due fratelli tornino insieme entro i prossimi due anni. si vedrà cosa succede...". Una dichiarazione che arriva anche in seguito alle voci diffuse negli ultimi giorni su una possibile rappacificazione di Liam e Noel sul palco della Machester Arena, nel concerto di riapertura a scopo benefico previsto il prossimo 9 settembre. In quell'occasione headliner della serata sarà proprio Noel Gallagher, mentre il fratello Liam ha commentato su ‘Twitter’: “Mi piacerebbe molto suonare al concerto del 9 settembre alla Manchester Arena, ma temo che sarò in tour in Spagna. Detto questo, sono due passi...”. Tutti indizi che fanno ben sperare i fan della band...