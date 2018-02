Liam Gallagher contro il fratello Noel: "E' peggio di Donald Trump"

Tra i pionieri del Britpop, i fratelli Gallagher sono stati nucleo fondante degli Oasis per quasi due decadi. Dopo 80 milioni di dischi venduti e successi planetari come "Wonderwall" o "Don't look back in anger" la decisione di sciogliersi nel 2009.



Da quel momento è nata un'infinita guerra fratricida tra Liam e Noel. "Il segreto degli Oasis era il rapporto tra me e Liam", ha detto proprio Noel, "ma è anche ciò che alla fine ha distrutto la band".



Durante la premiazione degli NME Awards, Liam è tornato ad alimentare il fuoco della contesa. "Mi chiedete chi è secondo me il cattivo dell'anno? Deve essere Noel", ha detto alla Press Association.



"Sono serio" ha continuato osservando lo stupore dei giornalisti. "E' peggio di Donald Trump, è il più grande bugiardo e il più grande falso nel mondo degli affari che io conosca!".



Noel, d'altronde, non le aveva mandate a dire al fratello. "Non sono un fan di Liam. Non ho intenzione di imparare nulla da lui. Lui non scrive le sue canzoni quindi non significa niente per me".