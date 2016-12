Laura Pausini si prende San Siro nel nome delle donne: "Un concerto contro la violenza"

"Prepararmi per gli stadi è stata una missione prima di tutto vocalmente. Lo stadio per assurdo mi fa usare un volume ancora maggiore e per questo ogni giorno faccio silenzio vocale assoluto fino alle 20 e poi inizio il riscaldamento vocale e sono pronta per la serata", ha dichiarato Laura Pausini. Decine di pullman, flussi massicci e costanti in arrivo dalla metropolitana, lunghe ma ordinate code agli ingressi e gli immancabili fan accampati fuori dallo stadio hanno segnato le ore immediatamente precedenti al concerto, prima spedizione di un doppio appuntamento da 100mila presenze, secondo i dati degli organizzatori. Un concerto che si potrà rivedere sul piccolo schermo prossimamente grazie a Canale 5, che ne ha acquistato i diritti.



Prima dello show, la pop star nostrana ha rivelato: "Sono passati 9 anni dal mio primo San Siro, fino a una settimana fa me la tiravo, dicevo: ma si dai, l'ho già fatto, so come si fa. da ieri me la faccio sotto. mi fa più paura oggi di allora. Questo stadio che poi è il tempio della mia squadra del cuore oltre a un vanto della città che amo da sempre, Milano".