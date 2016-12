Lady Gaga e Taylor Kinney, selfie senza veli dopo aver fatto sesso

Fresca vincitrice del Golden Globe, Lady Gaga continua a far parlare di sé. Al centro dello scandalo questa volta il selfie che il fidanzato Taylor Kinney - star della serie "Chicago Fire", in onda su Premium Action - ha scattato ritraendo la coppia nuda a letto dopo aver fatto sesso. L'immagine è una delle sedici copertine scelte dalla Gaga per il numero di gennaio di " V Magazine ", in qualità di guest-editor del mese.

Nessun aiuto di Photoshop, niente pose da star, ma un semplice scatto fatto con una normalissima macchina fotografica, probabilmente per dimostrare che per fare arte non servono necessariamente grandi investimenti o fotografi di fama (chiamati però per le altre cover).



Lady Gaga e il compagno si sono fotografati tutti nudi e ricoperti di pittura, sopra a una tela adagiata sul letto. "Io e Taylor facciamo l'amore su una tela per la pace. Da quando ci siamo conosciuti, Taylor disegna e pittura di tutto sul mio corpo - ha dichiarato la popstar - Anni fa, quando stavamo vivendo in segreto a San Diego, eravamo sdraiati sul pavimento di una capanna sulla spiaggia e Taylor mi ha detto che voleva fare l'amore con me su una tela. Abbiamo fatto sesso sulle tele anche a Chicago".



L'atto sessuale per la coppia è diventato così un mezzo per ribellarsi alle ingiustizie del mondo: "Abbiamo fatto l'amore in mezzo al caos. Abbiamo parlato di sparatorie. Abbiamo fatto l'amore nel bel mezzo del terrorismo. E abbiamo parlato di come i cuori delle persone soffrono in tutto il mondo, abbiamo fatto l'amore in mezzo a violenza, abbiamo scop***o nei momenti tumultuosi. Ci auguriamo che tutti nel mondo ricordino di amarsi selvaggiamente, generosamente, totalmente, con colori vivaci, senza paura e con il cuore compassionevole".