Lady Gaga conferma: "Quest'anno uscirà il nuovo album"

Il 2016 vedrà il ritorno sulle scene di Lady Gaga. Dopo aver ricevuto un Golden Globe per la sua performance attoriale in "American horror story: hotel", la popstar ha parlato in conferenza stampa annunciando candidamente ai giornalisti presenti: "Sapete, pubblicherò un disco quest'anno, ma non vi dico quando esce". Come da tradizione, aspettiamo che il nuovo album coincida anche con un nuovo stile.