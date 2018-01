Justin Timberlake, il 2 febbraio esce il nuovo album "Man of the woods"

"Questo album è ispirato a mio figlio, mia moglie, alla mia famiglia", così Justin Timberlake annuncia su Twitter l'uscita, il 2 febbraio, del suo quinto album da solista “Man of the woods”. L'artista ha postato un trailer in cui appare con il figlio Sila e la moglie Jessica Biel in mezzo alla natura, tra cavalli, campi innevati e falò accesi. Per il 5 gennaio è attesa invece un'altra sorpresa, ovvero il primo singolo estratto dal nuovo disco.