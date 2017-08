Justin Timberlake prende in braccio un bambino e ricrea la scena de "Il Re Leone"

Una scena che fa sorridere tutti i fan di Justin Timberlake e che conferma ancora una volta il lato paterno della star americana. Il fortunato protagonista del filmato diventato virale in queste ore si chiama Michael Hood e grazie alla sua simpatia e al supporto del pubblico di South Lake Tahoe - la città della California in cui ha fatto tappa l'American Century Celebrity Golf Championship Tournament - l'uomo è riuscito a lasciare il figlio Logan tra le braccia di Justin Timberlake, che ha subito improvvisato la celebre scena del film d'animazione "Il Re Leone", in cui si celebra la nascita del futuro re Simba. In realtà l'ambizioso fan aveva già fatto la stessa proposta al cestista Stephen Curry e all'ex giocatore di football Tony Romo (anche loro impegnati nel celebre torneo di golf), senza però ottenere alcun risultato.