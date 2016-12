Jennifer Lawrence, look sexy in passerella

Dopo "Il lato positivo", che le valse un Oscar, la Lawrence torna a fare coppia con Bradley Cooper per un dramma ambientato durante la grande depressione americana. Nel film interpreta Serena, una donna ambiziosa e coraggiosa che aiuta il marito a creare un impero economico. Richiestissima da Hollywood, Jennifer è fortunata anche in amore. La storia con Chris Martin procede a gonfie vele, tanto che il leader dei Coldplay è già parte della sua famiglia. "Dovremo aggiungere un'altra sedia a Natale - ha dichiarato entusiasta la nonna della Lawrence al Daily Mail - La famiglia si sta allargando". Pare quindi che il prossimo Natale Martin lo passerà già in casa Lawrence, alla faccia dell'ex moglie Gwyneth Paltrow e dei due figli che hanno avuto insieme.

Gli ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti (almeno per ora) e Martin ha addirittura comprato una casa nella stessa via della Paltrow per rimanere accanto alla famiglia. L'arrivo della Lawrence, però, ha creato qualche tensione tra i due visto che Gwyneth non ne vuole proprio sapere di presetare ai bambini la nuova compagna del padre. La sedia per Chris Martin può quindi aspettare, almeno fino a Natale dell'anno prossimo.