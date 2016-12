1 settembre 2014 Jennifer Lawrence nuda online: hacker fa tremare lo showbiz Utenti impazziti nella notte per la diffusione di un gran numero di foto private di molte attrici e modelle, dalla star di "Hunger Games" a Kristen Dunst, Kate Upton e Brie Larson Tweet google 0 Invia ad un amico

11:30 - E' stata una notte agitata quella di molte stelle di Hollywood e dintorni. Un hacker ha infatti violato gli archivi dei telefonini di alcune attrici e modelle, da Jennifer Lawrence a Kristen Dunst, passando per Kate Upton, Brie Larson e Becca Tobin, rubando molte foto private, la maggior parte delle quali scattate in pose intime e senza veli, condividendole in Rete. I social sono letteralmente impazziti.

Se quelli di Jennifer Lawrence e Kristen Dunst sono i nomi più altisonanti, sono molte le attrici colpite. Becca Tobin di "Glee", Brie Larson (protagonista di molte serie tv) o Mary Elizabeth Winstead, protagonista di "Final Destination 3" e "Die Hard - Vivere o morire".



Ci sono alcune che hanno negato, come Ariana Grande, che ha emesso un comunicato affermando che le foto sono false, altre che per il momento non commentano e chi, invece, come la Lawrence, non ha potuto negare l'evidenza facendo diffondere un comunicato dai propri legali nel quale conferma la verdicità delle foto ma allo stesso tempo denuncia la grave violazione della privacy. Sono immediatamente scattate le denunce e molti siti hanno dovuto subito rimuovere le immagini e gli account Twitter che le stavano diffondendo sono stati sospesi.



A essere hackerati non sarebbero stati direttamente i telefonini delle star, ma il loro archivio nella "nuvola", ovvero quella sorta di hard disk virtuale nel quale uno può salvare le poprie immagini e documenti. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha affermato di non sapere nulla al momento di quanto accaduto, mentre l'hacker avrebbe ancora molte foto e video in serbo da diffondere, non si esclude che qualcuna di esse possa essere venduta e non "regalata" agli utenti.