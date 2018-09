Jazz:Re:Found, primi nomi per un festival "aperto"

Per la sua undicesima edizione la rassegna si propone come festival “aperto”, un impegno quotidiano di divulgazione capillare di sonorità che trovano un comune denominatore nella cultura nera, policentrica, in un paese, come l’Italia, dominato da una cultura tradizionale, ancora poco contaminata e dotato di pochissime realtà in grado di promuovere questo mondo musicale alternativo, ormai entrato nel tessuto sociale di molti paesi. La continuità territoriale e temporale promessa da Jazz:Re:Found ha come missione quella di dare un alone di quotidianità, di "ordinarietà" a manifestazioni vissute, troppo spesso, come straordinarie.



Il fil rouge degli eventi che verranno proposti è il "ritmo", con la sua energia irrefrenabile e seducente, e la sua capacità millenaria di attrarre a sé comunità eterogenee, inclusive, unite.



“JZ:RF non è mai stato semplicemente un festival. JZ:RF per noi è una missione. Un impegno costante dedicato alla cultura e ai suoni della musica nera in ogni declinazione, dall'Africa alla techno, dal jazz alla disco. BLACK & FORTH sarà il nostro motto. In Italia esistono i festival, eventi straordinari per loro stessa natura. Ma crediamo ci sia bisogno anche di quotidianità, che rappresenti la nostra comunità con più costanza. Per questo motivo abbiamo deciso di tenere il ritmo insieme a voi, con un lavoro di presenza e curatela su tutto il territorio nazionale. Ma il festival, sia chiaro, rimane un appuntamento fondamentale. Vi teniamo aggiornati. Ecco intanto l'inizio del nostro nuovo percorso!”



Questo il calendario dei prossimi eventi,:

29 SETTEMBRE - HYDRO (Biella) - DJ GRUFF & PETRELLA

26 OTTOBRE - MAGAZZINI GENERALI (Milano) - BONOBO (Dj Set) w/ NICKODEMUS

09 NOVEMBRE - SUPERMARKET (Torino) - KNOWER

07-08 DICEMBRE - JZ:RF WEEKENDER (Torino) - JOE ARMON JONES, JAYDA G, NU GUINEA (Liveband), MAFALDA & many others