Iron Maiden, nuovo album a settembre: arriva "The Book Of Souls"

Il gruppo metal ha annunciato l'uscita con un comunicato sul proprio sito ufficiale. La guarigione di Dickinson aveva fatto pensare che i lavori per il 16.mo album in studio, che erano stati tutti sospesi, sarebbero ripresi ma nessuno si aspettava un'uscita in tempi così brevi.



"Abbiamo affrontato il lavoro per questo album in maniera diversa rispetto ai precedenti - ha scritto il bassista Steve Harris, autore di 7 degli 11 brani totali -. Molte canzoni erano già scritte quando siamo arrivati in studio e le abbiamo provate e registrate nel momento in cui erano ancora fresche. Credo che questa immediatezza si percepisca nei brani, è come se fossero state registrate dal vivo".



Anche Dickinson ha commentato il lavoro, spiegando che è stato iniziato nell'estate del 2014 nei Guillame Tell Studios di Parigi, "un posto speciale per noi perché è dove abbiamo registrato 'Brave New World' nel 2000" (l'album della reunion con Dickinson dopo sei anni di separazione - ndr). L'album sarà disponibile in versione standard e limitata, con un libro, e in triple vinile.