Io e Lei, la coppia lesbo Sabrina Ferilli-Margherita Buy arriva al cinema

La Ferilli è Marina, ex attrice ora nella ristorazione, e la Buy, Federica, architetto divorziata, con un figlio adolescente, e nevrotica quanto basta. Le due vivono insieme da diversi anni, si amano come una coppia normale tra tv, dolci e noie da consumare. La loro storia d'amore però è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica, mossa da una serie di eventi, entra in crisi. E comincia a porsi delle domande. Da qui tante piccole incomprensioni che mettono in discussione la coppia con le modalita' classiche di quelle etero.



"Il messaggio che volevo dare è: non stiamo raccontando una storia diversa, ma uguale a molte altre. Certo, tutti i diritti dovrebbe essere uguali. Solo in questo senso è anche un film politico", ha detto la Tognazzi nel giorno della presentazione.



Nel cast del film, anche Fausto Maria Sciarappa, Alessia Barela, Domenico Diele, Antonio Zavatteri e Massimiliano Gallo.