Margherita Buy e Sabrina Ferilli, coppia lesbo per il film "Io e lei"

Finiscono a letto insieme e il film "Io e lei" promette scene hot, ma quella tra Margherita Buy e Sabrina Ferilli è soprattutto una storia d'amore. Fondata sulla "normalità", come sottolinea la regista Maria Sole Tognazzi al Festival di Tavolara. La pellicola arriverà nelle sale l'1 ottobre e racconta le vicende di Marina (Ferilli), omosessuale da tempo, e Federica (Buy) che ha un ex marito, due figli, ed è alla sua prima esperienza.

"Pensavo ad un altro film con Margherita - racconta la regista - e quando a Cannes ho rincontrato Sabrina Ferilli che era al Festival per presentare 'La grande bellezza' sono stata fulminata dal pensiero stravagante di una storia d'amore tra due donne. Una specie di Vizietto, quarant'anni dopo, al femminile, con Buy e Ferilli".



Una commedia sentimentale che racconta la storia d'amore tra due donne adulte. "Nel film - prosegue la Tognazzi - non c'è un'idea di diversità o di trasgressione, ma normalità, quello che accade potrebbe accadere anche tra un uomo e una donna. Quando la gente capirà che una storia d'amore è solo una storia d'amore e nient'altro, forse anche la politica, può darsi che faccia qualche passo in avanti. Per questo la mia generazione, quella dei quarantenni, anche attraverso un semplice film, può fare qualcosa".