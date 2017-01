"Io e lei", parata di vip a Milano per il nuovo film di Maria Sole Tognazzi

Grande parata di vip a Milano per la presentazione del film "Io e lei", il nuovo lavoro di Maria Sole Tognazzi che vede protagonisti Sabrina Ferilli e Margherita Buy. La serata, organizzata da "Leading Hotels of the World", ha visto tra i partecipanti personaggi del mondo del cinema, della tv e della musica, da Ilaria D'Amico a Syria, da Paola Turci a Filippo Timi.