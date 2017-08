Investì paparazzo con il suv, Justin Bieber non sarà incriminato

Il paparazzo - poi finito in ospedale per una lesione alla gamba - era comunque stato immediatamente soccorso proprio da Justin Bieber, a testimonianza della involontarietà dell'incidente. Come ha spiegato la polizia, la causa dello scontro con l'auto è stata la posizione del fotoreporter, che per scattare un'istantanea di Bieber mentre usciva da una chiesa a Beverly Hills, in California, ha di fatto intralciato la corsa del suv .

Anche il fotografo, tuttavia, non avrà 'grattacapi' di tipo penale: l'atto, seppur rischioso e in violazione delle norme della strada, è considerato un 'minor crimine' e peraltro non è stato compiuto in presenza della polizia. Tra Justin Bieber e l'uomo ci sarà probabilmente un chiarimento in sede civile, dove il cantante si troverebbe comunque in una posizione di vantaggio: aveva diritto di precedenza, era 'tempestato' dai flash delle fotocamere (e dunque ha fatto fatica a vedere la strada) e, come detto, il paparazzo non doveva trovarsi in quella posizione.



LA CANCELLAZIONE DEL TOUR - Si tratta dell'ennesima polemica per Justin, che da quando era poco più che bambino ci ha abituato a scandali e colpi di testa. Ma la corazza da bad boy sembra adesso essersi sgretolata. Dopo aver cancellato il tour mondiale, sui social ha parzialmente spiegato la decisione imputandola ad una crisi personale: "Imparare e crescere non è sempre stato facile, ma sapere che non sono solo mi ha fatto bene. - ha confessato Bieber - Però le mie insicurezze spesso prendono il sopravvento. Sono anche consapevole che non sarò mai perfetto e continuerò a commettere errori. Quello che non farò è vergognarmi dei miei errori. Voglio essere un uomo che impara da loro e cresce grazie ad essi".