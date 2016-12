Inferno, primo ciak a Venezia del film di Ron Howard con Tom Hanks

Ron Howard sposta il suo " Inferno " da Firenze a Venezia. Sono iniziate sotto la pioggia le riprese del film tratto dall'omonimo bestseller di Dan Brown , con protagonista Tom Hanks . E' lo stesso regista a documentare su Twitter il primo giorno di lavoro in laguna, dove è stato allestito un set blindatissimo. Hanks ha girato alcune scene in esterno sul Rio della Canonica, vicino a Piazza San Marco, a bordo di un tipico barcone veneziano da trasporto.

Mentre i curiosi erano tenuti a distanza sulle rive, Howard ha guidato la telecamera sulle inquadrature di Hanks, in vestito blu e camicia azzurra, a bordo di un "mototopo", un'imbarcazione tipica della laguna. Presente sul set anche Omar Sy, impegnato a girare alcune scene nei canali. Girate anche alcune scene in Piazza San Marco e sotto i portici del Palazzo Ducale, con un centinaio di comparse a interpretare i turisti.



La troupe resterà a Venezia per poco tempo, poi tornerà a Firenze, dove sono state già effettuate le prime riprese la scorsa settimana e dove il film è ambientato.



Inferno uscirà nel 2016 e riporterà sul grande schermo il professor Robert Langdon, protagonista della saga letteraria di Dan Brown. Stavolta Langdon dovrà indagare sui misteri che circondano la Divina Commedia di Dante Alighieri e si troverà a smascherare una nuova organizzazione segreta. Nel cast, oltre al premio Oscar di Philadelphia e Forrest Gump e l'attore di Quasi Amici, ci sono anche Felicity Jones, Irrfan Khan e Sidse Babett Knudsen.