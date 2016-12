13 aprile 2015 Zoolander 2, primo ciak romano per il film di Ben Stiller A Villa Borghese sono iniziate le riprese del sequel della commedia Tweet google 0 Invia ad un amico

18:36 - Primo ciak romano per "Zoolander 2". Le riprese del sequel della commedia di Ben Stiller sono iniziate a Villa Borghese, con il regista e attore grande protagonista del set capitolino. La pellicola sarà girata anche in una location dei Parioli, mentre la maggior parte delle scene sarà filmata negli studi di Cinecittà. "Zoolander 2" prevede la partecipazione di Owen Wilson, co-star di Stiller, anche nel primo film datato 2001.

Con il film di Ben Stiller, Roma si conferma location ambita dalle produzioni hollywoodiane. La città ha ospitato per quasi tutto il mese di marzo il set dell'ultimo capitolo della saga di 007 Spectre, con il protagonista Daniel Craig e Monica Bellucci impegnati a girare alcune scene. La capitale è stata anche naturale scenografia per le riprese del remake di Ben Hur.



Una nuova “primavera” cinematografica per la città, tradizionalmente amata dai maestri del cinema e recentemente tornata in voga fra i grandi registi, da Woody Allen, che qui ha girato To Rome with love nell'estate del 2011, a Ron Howard, oggi a Firenze per il suo Inferno, ma nel 2009 nella città eterna per Angeli e Demoni. Scelse Roma nel 2010 Ryan Murphy per il suo Mangia, prega, ama con Julia Roberts, mentre Steven Soderberg portò il cast stellare di Ocean's Twelve nella capitale nel 2004. Anche Martin Scorsese negli ultimi anni ha scelto Roma: il regista ricreò la New York di inizio Novecento negli studi di Cinecittà per girare Gangs of New York nel 2001.