Ron Howard, il suo "Inferno" a Firenze

16:55 - A Firenze per un sopralluogo dettagliato, il regista Ron Howard si sta preparando per le riprese del suo prossimo film, "L'inferno", tratto dal bestseller di Dan Brown. Affascinato dalla città, il premio Oscar ne approfitta per fare qualche visita culturale e cercare la location giusta per girare alcune scene. Il tutto prontamente documentato sul suo Twitter.

Protagoniosta della pellicola sarà anche questa volta Tom Hanks. Attore e regista hanno già lavorato insieme ne Il codice Da Vinci a Parigi.



Questa volta si trasferiscono nel capoluogo toscano per le riprese de L'inferno. E' la storia di un uomo che si risveglia in una stanza di ospedale a Firenze senza ricordare cosa gli sia successo negli ultimi giorni. Robert Langdon (Hanks) si trova improvvisamente il bersaglio di una caccia all'uomo e con l'aiuto di Sienna Brooks (Felicity Jones), un medico, e la sua conoscenza della simbologia cercherà di scappare...



Per l'occasione la produzione ha fatto sapere che serviranno circa 2000 comparse. Mentre Ron Howard perlustra la città, e ironizza sulla statua del David, centinaia di persone si sono messe in coda per ore alle Murate, in piazza Madonna della neve, per partecipare al casting del film.