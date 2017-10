No alle opere musicali di Lucio Battisti all'asta: il figlio dell'artista, Luca Battisti, è pronto a difendere brani come "Emozioni" , "Mi ritorni in mente" , "Acqua azzurra, acqua chiara" , che rischiano di finire all'asta entro l'anno dopo che la Edizioni Musicali Acqua Azzurra, detentrice del catalogo del cantautore, è stata messa in liquidazione. Luca Battisti ha diffidato i liquidatori ad astenersi dal disporre in favore di chiunque del catalogo.

Il catalogo editoriale della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. fa gola a molti. Come hanno fatto sapere i legali di Luca Battisti in una nota, in questi mesi le principali publishing operanti sul mercato italiano si sono già fatte avanti nel tentativo di accaparrarsi uno dei cataloghi editoriali più preziosi in circolazione, facendo pervenire ai liquidatori delle manifestazioni di interesse all'acquisto delle opere musicali di Lucio Battisti.



In caso di accoglimento della domanda giudiziale di Luca Battisti di risoluzione dei contratti di edizione musicale sottoscritti da Mogol e Lucio Battisti per inadempimento della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l., "la gestione delle opere musicali del cantautore tornerebbe saldamente nelle mani dei suoi eredi".



In attesa che il giudice si pronunci, Luca ha diffidato i liquidatori ad astenersi dal disporre in favore di chiunque del catalogo editoriale della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l.