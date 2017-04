Lucio Battisti, i diritti delle sue canzoni sono in vendita

La società Acqua Azzurra, fondata da Lucio Battisti e Mogol nel 1969, è in liquidazione e con essa sono in vendita i diritti delle canzoni scritte dal celebre duo. Dopo una serie di liti i soci hanno optato per la vendita. Si tratta della Universal, che controlla la Ricordi, che a sua volta fa capo alla Vivendi di Vincent Bollorè.